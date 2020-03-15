تعليق العمل جزئيا بالمحاكم.. السودان يوسع إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

اتخذت السلطات السودانية، ”إجراءات احترازية عاجلة“ لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد، بعد تسجيل حالة وفاة وإصابة، الجمعة الماضية.

وأغلقت الحكومة السودانية، الجامعات والمطارات والمعابر والحدود، وقررت منع التجمعات في المناطق العامة، ووجهت بتقصير الصلوات.

وأصدرت السلطة القضائية في السودان، يوم الأحد، قرارات بـ“تعليق العمل جزئيا في المحاكم، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 26 مارس/ آذار الحالي، ما لم يصدر منشور آخر يعدله، مع بعض الاستثناءات، استجابة لإرشادات السلطات الصحية“.

وقررت رئيس القضاء السوداني، نعمات عبد الله محمد خير، تعليق العمل بالمحاكم المدنية (الابتدائية)، على أن يستثنى من ذلك قبول مذكرات الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة العامة بصفة استئنافية.

وكذلك تم تعليق العمل بمحاكم الأحوال الشخصية (الابتدائية)، على أن يستثنى من ذلك نظر التنفيذات والقضايا المتعلقة بالنفقات، وقبول مذكرات الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة العامة بصفة استئنافية.

بالإضافة إلى تعليق العمل بمحاكم الجنايات (الابتدائية) فيما يتعلق بالقضايا التي يكون المتهمون فيها بالضمان، على أن تزاول المحاكم أعمالها فيما يتعلق بقبول مذكرات الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة بصفة استئنافية، وقضايا الحراسات فيما عدا التي تصل عقوبات الجرائم فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

وأجاز القرار للقضاة المشرفين على محاكم الأحوال الشخصية استثناء بعض الحالات المستعجلة فيما يتعلق بالإشهادات والإعلامات الأولية وخلافه.

ووجه القرار مشرفي المحاكم وبالتنسيق مع رؤساء الأجهزة القضائية، باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الازدحام بالمحاكم، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحقق الغرض من المنشور.

في غضون ذلك، قررت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انتصار صغيرون، ”منع التجمعات المختلفة في سكن الطلاب والطالبات، تماشيا مع تعليق الدراسة بكافة مؤسسات التعليم العالي“.

وأشار القرار، إلى أن ما جاء في البيان الصحفي الذي نشره مجلس الوزراء، يأتي بدواعي أخذ الحيطة والحذر من انتشار فيروس كورونا.

ويشمل قرار الوزيرة إغلاق جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والكليات والمعاهد التابعة للوزارة، ووقف الأنشطة الأكاديمية واللاصفية والرياضية والثقافية والاجتماعية والمؤتمرات العلمية والندوات.

وتقرر ذلك اعتبارا من يوم الأحد، ويستمر تعليق الدراسة والفعاليات لمدة شهر ولحين إشعار آخر.

ووجهت الوزيرة بالالتزام الصارم بتنفيذ ما جاء في التوجيهات، حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

كما منعت سلطات العاصمة السودانية الخرطوم ”الشيشة“ في الأماكن العامة، ودعت لتقليل الزحام في المواقع التي يرتادها المواطنون لإجراء المعاملات.

وأقر اجتماع موسع بأمانة حكومة ولاية الخرطوم، اليوم الأحد، عدة توصيات بإضافة إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، ليتم رفعها عبر وزارة الصحة بالولاية إلى اللجنة المختصة بمجلس الوزراء الاتحادي.

وكلف الاجتماع جهاز الشرطة بالولاية لتنفيذ قرار منع تعاطي ”الشيشة“ في الأماكن العامة، والعمل على تقليل الزحام في المواقع التي يرتادها المواطنون لإجراء معاملاتهم المختلفة.

وقررت حكومة الولاية توجيه كل إمكانياتها ودعم جهود الحكومة لمجابهة فيروس كورونا.

وطالب الاجتماع الذي ترأسه أمين عام الحكومة بحضور المدراء العامين للوزارات والمجالس العليا والمدراء التنفيذيين للمحليات، بضرورة الموازنة ما بين الهلع والاستهتار حتى لا تتوقف دورة الحياة.

وأشار التقرير للإجراءات الاحترازية للقادمين عبر مطار الخرطوم، بأن يتم حجز أي شخص تزيد درجة حرارة جسمه عن 38 درجة، وأي شخص ظهرت عليه الأعراض، يتم عزله وعزل المخالطين له بمراكز للعزل والعلاج مع عناية مكثفة وأجهزة تنفس صناعي لاستقبال المشتبه فيهم.

كما أن أي شخص قادم من الدول المنتشر فيها المرض يتم التعامل معه كحالة اشتباه.