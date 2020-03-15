 المغرب يعلق جميع الرحلات الدولية من وإلى مطارات البلاد – إرم نيوز‬‎

المغرب يعلق جميع الرحلات الدولية من وإلى مطارات البلاد

المغرب يعلق جميع الرحلات الدولية من وإلى مطارات البلاد

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الأحد، تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى مطارات البلاد؛ كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن المغرب عن 28 حالة إصابة بالفيروس، من بينها حالة وفاة، ومصاب تماثل للشفاء.‎

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