المغرب يعلق جميع الرحلات الدولية من وإلى مطارات البلاد

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أعلنت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الأحد، تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى مطارات البلاد؛ كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا. وأعلن المغرب عن 28 حالة إصابة بالفيروس، من بينها حالة وفاة، ومصاب تماثل للشفاء.‎