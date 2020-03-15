 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا في هولندا.. وارتفاع عدد المصابين إلى 1135 – إرم نيوز‬‎

8 وفيات جديدة بفيروس كورونا في هولندا.. وارتفاع عدد المصابين إلى 1135

8 وفيات جديدة بفيروس كورونا في هولندا.. وارتفاع عدد المصابين إلى 1135

المصدر: رويترز

أعلنت هولندا يوم الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 20.

وقال المعهد الوطني للصحة العامة إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 1135 بعد تسجيل 176 إصابة جديدة.

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