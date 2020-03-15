8 وفيات جديدة بفيروس كورونا في هولندا.. وارتفاع عدد المصابين إلى 1135

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أعلنت هولندا يوم الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 20. وقال المعهد الوطني للصحة العامة إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 1135 بعد تسجيل 176 إصابة جديدة.