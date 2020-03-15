غزة.. فلسطينيون يحتجون على قرار حماس بتخصيص مدارس للحجر الصحي (صور)

أقدم عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة، يوم الأحد، على إضرام النار في عدد من الشوارع، احتجاجا على تخصيص وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة، مدارس للحجر الصحي من فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الصور، إقدام سكان قرية حي النصر الريفية شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، على إشعال النيران بإطارات السيارات في الشوارع، احتجاجا على هذا القرار، وذلك بعد ورود معلومات عن تحويل مدرستين في القرية للحجر الصحي للعائدين من الخارج.

ولم تصدر وزارة الصحة في غزة، أي توضيح بهذا الشأن، فيما تكرر الحادث عدة مرات بسبب قرارات ممثالة للوزارة التي تسيطر عليها حماس.

وأمس السبت، أعلن رئيس لجنة المتابعة الحكومية التابعة لحماس في قطاع غزة، محمد عوض، أنه تقرر إغلاق معابر قطاع غزة في كلا الاتجاهين، عدا الحالات الطارئة، وذلك ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف عوض خلال مؤتمر صحفي بقوله: ”قررنا استمرار تعليق الدراسة حتى نهاية مارس/ آذار الجاري، كإجراء وقائي من فيروس كورونا“.

كما أعلنت مؤسسات العمل الحكومي في غزة، عن جملة من القرارات المهمة، والتي اتخذتها بعد اجتماعها مع فصائل العمل الوطني والإسلامي، وذلك للوقاية من فيروس كورونا.

وحسب تلك المؤسسات، فإنه تقرر تكليف وزارة الداخلية، باتخاذ إجراءات ضابطة لإلزام المحجورين في منازلهم باتباع التعليمات ذات العلاقة، واتخاذ المقتضى اللازم بحق المخالفين، ومن بين ذلك التوقيف والتحويل إلى الحجر الصحي في معبر رفح، والإحالة إلى النائب العام بتهمة المساس بأمن المجتمع.