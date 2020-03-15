تسهيلات طبية وغذائية لبدون الكويت بسبب فيروس كورونا

أكد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت، والذين يُطلق عليهم اسم ”البدون“، تواصله مع جهات حكومية عدة لتقديم تسهيلات طبية وغذائية لأبناء هذه الفئة، وتسهيل معاملاتهم في ظل الظروف الراهنة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وطالب الجهاز المركزي الجهات الحكومية، السماح بسريان البطاقات المنتهية الصلاحية للبدون، ليتمكن حاملوها من التمتع بكل الخدمات الطبية في كل المراكز الصحية، والحصول على المواد التموينية حتى إشعار آخر، وذلك بحسب صحيفة ”القبس“.

وأشارت مصادر إلى تمكين أصحاب البطاقات المنتهية الصلاحية من إجراء جميع الخدمات المصرفية، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية في الكويت، الذي وصل فيه عدد إصابات كورونا إلى 112 حالة.

ويأتي هذا الإجراء لتسهيل تعاملات ”البدون“ لدواع إنسانية، في أعقاب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا، الذي أصاب مختلف القطاعات الرسمية والشعبية بحالة من الركود، عقب قرارات رسمية بتعطيل جهات وهيئات وإغلاق أماكن التجمعات.