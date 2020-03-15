تعرف على القارة الوحيدة التي لم يضربها فيروس كورونا حتى الآن

أفادت دراسة أجرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مؤخرا، بأن هناك منطقة على وجه الكرة الأرضية لم يضربها فيروس كورونا حتى الآن، ولم يصل إليها أو يصب أحدا من سكانها القلائل.

وذكرت الجامعة، في تحليل إحصائي لها حول الإصابات المتواترة للفيروس حول العالم، أنه يمكن ملاحظة أنه لا يوجد أي إصابات بفيروس كورونا في القارة القطبية الجنوبية، على الخريطة التفاعلية التي وضعتها الجامعة.

وأشارت إلى أنه يعيش عدة آلاف من الناس في هذه القارة القطبية الجنوبية، لافتة إلى أن أولئك السكان هم موظفو المحطات القطبية الموجودة في تلك المنطقة المتجمدة من الكوكب.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ”ووهان“ الصينية، في نهاية ديسمبر الماضي، وأصبح وباء عالميا وفق منظمة الصحة العالمية، وصل إلى 141 دولة حتى الآن.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و976 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و193 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 65 ألفا و655 شخصا.