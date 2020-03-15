وزير التعليم الفرنسي: ”من المحتمل“ أن يصيب فيروس كورونا نصف الفرنسيين

توقع وزير التعليم الفرنسي ”جان ميشال بلانكي“، أن تشمل الإصابات المفترضة بفيروس ”كورونا“ أكثر من نصف الفرنسيين، وقال بلانكي إنه ”بالاستناد إلى ما يقوله أهل العلم فإن ما بين 50 و 70 % من الشعب الفرنسي قد تصيبه أعراض الفيروس، الأمر الذي سيؤدي إلى وضع حد لهذا الفيروس، لان ذلك سيخلق نوعا من المناعة الجماعية، ومن ثمة سينتهي الفيروس“.

ونقل موقع ”فرنسا أنفو“ اليوم الأحد؛ عن الوزير الفرنسي قوله ”كما تعلمون كانت الاستراتيجية منذ البداية ليست بمنع الفيروس من أن ينتشر، لأننا نعلم أنه سينتشر على الأرجح بين نصف سكان فرنسا، ولكن استراتيجيتنا أنه سينتشر في أقل وقت ممكن“.

وكان بلانكي يرد على تشاؤم بشأن الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب مساء أمس السبت.

وتابع الوزير الفرنسي ”نحن نعتبر أن الفيروس سيمس بين 50 و 70 % من السكان، وهنا أنا أستند إلى ما يقوله أهل التخصص العلمي، علما أنه بهذه الطريقة ستنشأ لدى الناس مناعة جماعية تحمي من الفيروس الذي سينتهي به الأمر إلى الاضمحلال من تلقاء نفسه“.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت غلق جميع الفضاءات العامة غير الضرورية، بهدف الحد من انتشار الفيروس الذي شمل 4500 فرنسي، وأدى إلى وفاة 91 شخصا، بحسب آخر الإحصائيات.