مسؤول إيراني: تفشٍ واسع لـ“كورونا“ ومشهد تقترب من الحالة الوبائية الكاملة

قال رئيس بلدية مدينة مشهد الواقعة شمال شرق إيران، محمد رضا كيلاي اليوم الأحد، إن الوضع يزداد سوءا في المدينة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح كيلاي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أن ”مدينة مشهد تقترب من الحالة الوبائية الكاملة بسبب تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابة“.

وكانت السلطات في مدينة مشهد قد أغلقت أمس السبت مرقد الإمام علي بن موسى الرضا.

من جانبه، اعتبر محمد حسين بحريني، رئيس جامعة مشهد للعلوم الطبية اليوم الأحد، أن الوضع يزداد سوءا بسبب فيروس كورونا، وعدم التزام أهالي المدينة بالتوجيهات الصحية.

وقال بحريني ”إن المرافق الطبية في مدينة مشهد وصلت إلى مرحلة لم تعد تستجب وتستقبل مصابين جدد بفيروس كورونا“، مضيفا ”إذا استمر الوضع فلن نكون قادرين على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين“.