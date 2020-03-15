تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، الأحد، عن تسجيل 6 إصابات كورونا في الأردن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“.

وحسب وزير الصحة الدكتور سعد جابر، فإن مواطن أردني قادم من بريطانيا، تقدم بطلب فحص فيروس كورونا، حيث تبين إصابته بالفيروس، في حين شكا سائح فرنسي من ضيق بالصدر، وبعد فحصه و3 مرافقين له، تبين أنهم جميعا يحملون الفيروس.

وعن الإصابة السادسة، أفاد الوزير بأنها تعود لمواطن أردني تواصل مع سائحة أمريكية غادرت المملكة بعد إقامتها ليومين في الأردن، وكانت قادمة من مصر.

وأكد وزير الصحة، أن جميع حالات الإصابة قادمة من الخارج.

في السياق، أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، السبت، عن وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة اعتبارا من الثلاثاء وحتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الرزاز في بيان السبت، إنه ”سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري“، مضيفا أنه ”يستثنى من ذلك كوادر البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، شريطة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بما فيها الحجر الذاتي لمدة 14 يوما“.

وتابع ”وعليه، تعتبر جميع المعابر الحدودية للمملكة البرية والبحرية والمطارات مغلقة أمام حركة المسافرين، باستثناء حركة الشحن التجاري”.

ووجه الأردنيين المتواجدين في الخارج، إلى ”البقاء في أماكنهم، أما الأردنيون المتواجدون في دول الجوار والمضطرون للعودة بإمكانهم الدخول عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، ويخضعون لإجراءات وزارة الصحة“.

كما قرر الرزاز ”تعليق دوام المؤسسات التعليمية رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، ومؤسسات ومعاهد تدريب، اعتبارا من الأحد ولمدة أسبوعين“، كما قرر ”وقف جميع الفعاليات والتجمعات العامة. وتوجيه المواطنين بعدم التجمع في المناسبات الاجتماعية، بما فيها بيوت العزاء والأفراح، والتأكيد على أهمية التزام المواطنين قدر الإمكان بالبقاء في بيوتهم، وتفادي الخروج إلا للضرورة“.

كما قرر رئيس الوزراء بتوجيه من مجلس الإفتاء ومجلس الكنائس ”إيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها، كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، وبث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة“.

إلى ذلك، لم يسجل الأردن سوى إصابة واحدة بكورونا، غادرت المستشفى الجمعة بعد فحوصات طبية أثبتت شفائها.

واستنادا إلى أرقام وزارة الصحة الرسمية، فإن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي حالياً، التي دخلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس الكورونا، وصل إلى 90 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إنه تم تسجيل إدخال 280 حالة إلى الحجر الصحي، ثبت عدم إصابتها بكورونا، وغادروا الحجر بعد 14 يوم.