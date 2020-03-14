إصابة أول وزير عربي بفيروس كورونا

أعلن المغرب مساء السبت إصابة وزير النقل عبد القادر عمارة، بفيروس كورونا بعد عودته من دولة أوروبية.

وقالت وزارة النقل والتجهيز المغربية في بيان إن وزير النقل شعر بتعب غير عادي، مصحوب بآلام في الرأس، بعد عودته من مهام رسمية بدولة أوروبية، وتقدم إلى المصالح الطبية، حيث أجريت له الفحوص والاختبارات الضرورية، التي أكدت تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن وزير النقل والتجهيز سوف يلازم بيته 14 يوما، وأن الأعراض التي ظهرت عليه بسيطة ولا تدعو إلى القلق، وسوف يمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح العمل عن بعد، مع أخذ كل الاحتياطات الصحية اللازمة.

ويعتبر عمارة أول وزير عربي وأول مسؤول مغربي يصاب بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين رسميا في المغرب إلى 18،