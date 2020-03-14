 السودان يغلق المدارس والجامعات لمدة شهر بسبب كورونا – إرم نيوز‬‎

السودان يغلق المدارس والجامعات لمدة شهر بسبب كورونا

السودان يغلق المدارس والجامعات لمدة شهر بسبب كورونا

المصدر: رويترز

قررت الحكومة السودانية إغلاق المدارس والجامعات لمدة شهر اعتبارا من اليوم السبت، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إنه سيتم أيضا حظر جميع التجمعات العامة مثل الأفراح والمناسبات الاجتماعية.

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