بسبب ”كورونا“.. شباب يثيرون الذعر بين ركاب طائرة متجهة من الرياض إلى بيروت (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الشباب أثاروا حالة من الذعر على متن طائرة قادمة من الرياض إلى بيروت بسبب فيروس كورونا.

ويظهر الفيديو حالة من الهلع بين الركاب في الطائرة بعد قيام مجموعة الشباب برفض وضع الكمامات على أفواههم وتعمدهم العطس في وجه الركاب لإثارة الرعب بينهم بسبب الفيروس المنتشر.

بلفيديو هرج ومرج على متن طائرة متوجهة من الرياض الى بيروت بسبب رفض بعد الركاب اللبنانين لبس الكمامات???????? pic.twitter.com/4yqmq4bEoK — جود????‍♀️???????????????????????????? (@judy1300131) March 14, 2020

ووفقا لموقع ”النهار“ اللبناني، فإن هؤلاء الشباب كانوا بحالة سكر شديد، ما جعل طاقم الطائرة وعدد من المسافرين يتدخلون في صدام معهم ما تسبب في وقوع عدد من الإصابات.

في احد الرحلات القادمة من الرياض إلى بيروت تعمد عدد من الشبان خلع الكمامات والعطاس عمداً بوجه المسافرين ???? by: @q1q555 pic.twitter.com/PoEkiW9Jbz — هيئة المشاهير (@almobark_) March 14, 2020

وخلقت الواقعة غضبا عاما على مواقع السوشيال ميديا، الذين استنكروا الواقعة وسخرية الشباب من انتشار فيروس كورونا وتعمدهم إثارة قلق المسافرين ووصفوا التصرف بـ“غير الأخلاقي“.

وقال الإعلامي اللبناني سعيد حريري عبر حسابه بتويتر: ‏“مزاح على متن طائرة مدل إيست بين مجموعة من الأصدقاء الذين كانوا يلقون الكمامة ويكحّون بوجه بعضهم البعض.. المزاح تطور إلى إشكال كبير أدى إلى وقوع 12 جريحا“.

مزاح على متن طائرة مدل ايست بين مجموعة من الأصدقاء الذين كانوا يلقون الكمامة و يكحّون بوجه بعضهم البعض. المزاح تطوّر إلى إشكال كبير أدى إلى وقوع 12 جريح.

نعيد ونكرر #كورونا ليس مزاحاً بل وباء وعلى القوى الأمنية التعامل بحزم مع هذه الأشكال الغير مسؤولة وإنزال أقصى العقوبات بهم. pic.twitter.com/L5FstZkySp — SaidHariri ????????سعيدحريري (@saidhariri) March 14, 2020

وأضاف: ”نعيد ونكرر ‎كورونا ليس مزاحا بل وباء وعلى القوى الأمنية التعامل بحزم مع هذه الأشكال غير المسؤولة وإنزال أقصى العقوبات بهم“.

ووصفت الصحفية اللبنانية رحاب ضاهر الواقعة بـ“الاستهتار ‏‎وقلة أخلاق وتصرفات غير متزنة“.