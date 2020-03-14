إصابة أول سجين بفيروس كورونا في فرنسا‎

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤولون فرنسيون اليوم السبت؛ إصابة أول سجين بفيروس كورونا المستجد، ما يثير الخشية بسبب الاكتظاظ الذي تشهده عدة سجون في البلاد.

وأكدت المتحدثة باسم وزيرة العدل ”نيكول بيلوبيه“؛ إصابة رجل مسن (74 عاما) في سجن فرين شرق العاصمة، تم وضعه في زنزانة انفرادية بتاريخ 8 آذار/مارس ونقل إلى المستشفى الجمعة.

وقال كريستوف بوتي من سجن فرين ”عند وصوله (إلى السجن)، كان يعاني مشاكل تنفسية“.

وسبق تأكيد إصابة ممرضة في السجن نفسه، لكن وزارة العدل أكدت عدم وجود صلة بين الإصابتين.

ويأوي سجن فرين 2159 سجينا، رغم أن طاقة استيعابه لا تتجاوز 1320، وثمة خشية من إمكان انتشار الفيروس بسرعة في السجون المكتظة.

وفرضت قيود جديدة في جنوب إيطاليا على زيارة العائلات إلى السجناء، ما أدى إلى نشوب أعمال شغب في سجن مدينة فوجيا أدت إلى فرار 72 سجينا.

كذلك، كشف أيضا عن إصابة العضو في مجلس الشيوخ الفرنسي جيلين بانتيل (56 عاما) بالفيروس، لكنها في صحة جيدة.

وأصيبت كذلك سكرتيرة الدولة للانتقال والاندماج البيئي برون بوارسون، لكن مكتبها أفاد أنها ”لم تظهر عليها أي علامات مقلقة“.

وأعلنت السلطات الصحية السبت، أنه تم إحصاء أكثر من 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 4500 منذ بدء انتشار الوباء الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 91 شخصا في البلاد.

وأوضح المدير العام للصحة جيروم سالومون، أن هناك 12 وفاة إضافية مقارنة بالجمعة و“أكثر من 300 إصابة خطيرة“.