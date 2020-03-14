كورونا يواصل اجتياح إيطاليا.. 175 وفاة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت إيطاليا، اليوم السبت، عن تسجيل وفاة 175 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليواصل الوباء اجتياح البلاد.

وقالت وكالة الحماية المدنية إن عدد وفيات الفيروس في إيطاليا ارتفع إلى 1441 حالة، اليوم السبت، بنسبة 14% بعد أن كان 1266 في اليوم السابق.

وأضافت الوكالة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد ارتفع إلى 21.157 ألف بعدما سجل 17.660 ألف.

ولا تزال إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررًا بفيروس كورونا في أوروبا، وثاني أكثر البلاد تأثرًا به في العالم بعد الصين حيث ظهر أول مرة.

وأوضحت الوكالة أن عدد المصابين الذين تعافوا من المرض بلغ 1966 بعد أن كان 1439، أمس.

وتفشى كورونا شمال إيطاليا يوم 21 شباط/فبراير.

كما ارتفع عدد المصابين المحتجزين في وحدات العناية المركزة من 1328 إلى 1518 حالة.