تعرف على علاجات منزلية للتخلص من مشكلة قشور الوجه (صور)‎‎

يعاني الكثير من الأشخاص من وجود القشور على طبقات الجلد الخارجية، والتي تسبب تضرره، وتتفاقم حدة هذه المشكلة في فصل الشتاء بسبب جفاف البشرة، وهذا الأمر يتطلب احيانا التدخل العلاجي أو استخدام العلاجات المنزلية البسيطة التي تحسن من صحة الجلد وتخلصه من مشكلة القشور.

ونشرت صحيفة ”بينك فيلا“، عدة علاجات منزلية تعمل بفاعلية على إزالة قشور الوجه ومنها:

العسل:

من المعروف عن العسل فوائده الطبية العديدة وقدراته المطهرة، لذلك يمكنك وضع طبقة رقيقة من العسل على مناطق الجلد المصابة بالقشور حتى تجف ثم قم بغسل البشرة بالماء الفاتر وتكرر هذه الطريقة من 2 إلى 3 مرات يوميا، فهذا الماسك سيعمل على تهدئة البشرة وإصلاحها ومعالجتها من القشور الموجودة على سطح الجلد.

جل الصبار:

يمكنك خلط كمية مناسبة من جل الألوفيرا أو الصبار ببعض من زيت الزيتون وتطبيقه على المنطقة المصابة ويمكن تكرار وضع هذا الخليط مرتين يوميا لعلاج وتهدئة البشرة.

زيت جوز الهند:

لزيت جوز الهند قدرة فعالة على إزالة قشور الوجه بسبب خصائصه المرطبة والمغذية فيمكنك تطبيق مقدار من زيت جوز الهند الدافئ من مرتين إلى ثلاثة يوميا، وذلك سيساعدك على التخلص من قشور الوجه بفاعلية وفي أسرع وقت.

الكركم:

يساعد مزج ملعقة من بودرة الكركم بملعقة من اللبن الرائب ثم تركها لتجف وغسلها بالماء الفاتر على تخليص الجلد والبشرة من القشور فللكركم فوائد علاجية وطبية منذ قديم الزمان ويمكن تطبيق هذا الخليط مرة واحدة كل يومين.

خل التفاح:

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يوازن نسبة حمض الأس الهيدروجيني في البشرة، لذلك قم بمزج ملعقة واحدة من خل التفاح مع عشر ملاعق من المياه وتطبيقها على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم اغسل الوجه وستختفي القشور ويمكن تطبيق هذا الأمر يوميا.

زيت الجوجوبا:

بوضع طبقة رقيقة من زيت الجوجوبا على مناطق الجلد والبشرة المتضررة بوجود القشور، يقوم بتغذية البشرة وعلاجها من الالتهابات بسبب احتوائه على خصائص مضادة للالتهابات ويمكنك وضع زيت الجوجوبا مرتين يوميا.