الحكومة الإيرانية تنفي وضع طهران تحت الحجر الصحي‎

نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم السبت، أن تكون العاصمة طهران قد وضعت تحت الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاءت تصريحات ربيعي بعد معلومات عن عزم قوات الأمن وضع طهران في الحجر الصحي بدءاً من يوم غد الأحد، الأمر الذي دفع أهالي طهران للتوافد بشكل كبير على المحال التجارية لشراء الحاجات الأساسية والمواد الغذائية.

ووصف ربيعي الحديث عن عزم الحكومة وضع طهران في الحجر الصحي بأنه ”شائعات“ و ”معلومات كاذبة“.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: ”لن يكون هناك تغيير في ساعات عمل المتاجر والمحلات التجارية والمخابز وغيرها من الوظائف الأساسية، بل قد تزيد أيضًا ساعات العمل لبعض الشركات اعتمادًا على احتياجات الناس“.

وأضاف ربيعي: ”يحاول البعض نشر شائعات بين الناس في طهران لاستغلال أوضاعهم وضغوطهم وهمومهم“.

بدوره، قال مجلس محافظة طهران (الحكومة المحلية)، إنه ”لن يتم إغلاق الأسواق المركزية والمخابز ومتاجر بيع المواد الغذائية في العاصمة طهران خلال الأيام القادمة“.

وتحتل العاصمة طهران المركز الأول في عدد الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، كما يعيش في طهران نحو 12 مليون شخص.