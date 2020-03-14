موريتانيا تغلق المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا

قررت السلطات الموريتانية، اليوم السبت، إغلاق جميع المدارس العمومية والخاصة، على عموم التراب الموريتاني، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء قرار إغلاق المدارس، بعد اجتماع مطول للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تطورات انتشار فيروس «كورونا»، وبعد يوم من الإعلان عن إصابة مواطن أسترالي في نواكشوط بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية في وقت متأخر من ليل الجمعة/السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، لمواطن أسترالي عاد من أوروبا في التاسع من الشهر الجاري.

وبحسب بيان أصدرته الوزارة بهذا الشأن، فإن ”الشخص الذي أعلنت إصابته، كان قد عزل نفسه في اليوم الثاني لقدومه لموريتانيا، بعد أن علم أن صديقا كان مقيما معه في أوروبا أصيب بالفيروس“.

ووضعت السلطات الصحية الموريتانية، هذا المصاب في العزل الصحي التام، بينما وضعت من التقوا به من الأشخاص تحت الحجر الصحي، وفق ما أعلن وزير الصحة الموريتاني نذير ولد حامد.