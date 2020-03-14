دبي تؤجل فعاليات شهر مارس بسبب كورونا

وجهت دائرة السياحة والترويج التجاري في دبي، اليوم السبت، بتأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس/ آذار الجاري في الإمارة حتى نهاية الشهر، بما في ذلك كافة أنشطة الوجهات الترفيهية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.
كما وجهت بمنع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس، اعتبارا من الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر، مشيرة إلى أنه سيتم التفتيش على جميع المرافق للتحقق من الالتزام الكامل بهذا التوجيه، وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وفي وقت سابق قررت إمارة أبو ظبي أيضا إغلاق المناطق السياحية والمدن الترفيهية والوجهات الترفيهية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.
تأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس الجاري في #دبي حتى نهاية الشهر بما في ذلك كافة أنشطة الوجهات الترفيهية،ومنع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس اعتباراً من الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر،وسيتم التفتيش على جميع المرافق للتحقق من الالتزام الكامل. pic.twitter.com/7kAwfZwHvV
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 14, 2020