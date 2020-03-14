 دبي تؤجل فعاليات شهر مارس بسبب كورونا – إرم نيوز‬‎

دبي تؤجل فعاليات شهر مارس بسبب كورونا

دبي تؤجل فعاليات شهر مارس بسبب كورونا

المصدر: فريق التحرير

وجهت دائرة السياحة والترويج التجاري في دبي، اليوم السبت، بتأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس/ آذار الجاري في الإمارة حتى نهاية الشهر، بما في ذلك كافة أنشطة الوجهات الترفيهية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

كما وجهت بمنع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس، اعتبارا من الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر، مشيرة إلى أنه سيتم التفتيش على جميع المرافق للتحقق من الالتزام الكامل بهذا التوجيه، وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وفي وقت سابق قررت إمارة أبو ظبي أيضا إغلاق المناطق السياحية والمدن الترفيهية والوجهات الترفيهية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

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