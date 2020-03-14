دبي تؤجل فعاليات شهر مارس بسبب كورونا

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وجهت دائرة السياحة والترويج التجاري في دبي، اليوم السبت، بتأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس/ آذار الجاري في الإمارة حتى نهاية الشهر، بما في ذلك كافة أنشطة الوجهات الترفيهية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد. كما وجهت بمنع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس، اعتبارا من الأحد 15 مارس وحتى نهاية…