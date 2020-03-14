الحكومة الفلسطينية تطالب بالإفراج عن الأسرى المرضى خشية إصابتهم بكورونا‎

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ خشية تفشي فيروس كورونا في صفوفهم داخل السجون الإسرائيلية.

وقال اشتية: ”سنوجه رسالة إلى هيئة الصليب الأحمر الدولية لمطالبتهم بالعمل على الإفراج عن الأسرى المرضى، وضمان سلامة المحكومين في سجون الاحتلال، والتأكد من مراعاة إدارة السجون إجراءات السلامة العامة لحماية أسرانا، خصوصا الحد من حالة الاكتظاظ في هذه السجون“.

وأضاف في منشور كتبه عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“: إن ”هيئة شؤون الأسرى والمحررين ستتابع سلامة أكثر من 6 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال، من خلال الأطر القانونية والإنسانية“.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق، أن أحد الأطباء الذي كان يشرف على أحد السجون الإسرائيلية وخالط أسرى فلسطينيين تبين إصابته بفيروس كورونا، ما تسبب في عزل أكثر من 19 أسيراً، كما أن أحد السجانين تبين إصابته بالفيروس.

وسبق أن حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى داخل السجون، خاصة في ظل معاناتهم من الإهمال الطبي داخل السجون الإسرائيلية.