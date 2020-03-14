علاجات منزلية للتخلص من حرقة العيون المزعجة.. تعرف عليها

يعاني الكثير من الأشخاص من حرقة العيون المزعجة التي تؤثر على الرؤية والتركيز، ولكن ليست كل الحالات تستدعي تناول الأدوية العلاجية، فهناك بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في تهدئة الآلام وتخلصك من حرقة العيون التي تنشأ من المهيجات الموجودة في الهواء والشمس، وطول النظر للهواتف وأجهزة الكمبيوتر والاستخدام المفرط للعدسات اللاصقة والدخان والعديد من الأسباب الأخرى.

ونشرت صحيفة ”بينك فيلا“ عدة علاجات منزلية بسيطة من شأنها علاج العين من الحرقة المزعجة:

الثلج

عند شعورك بحرقة العيون، يمكنك وضع قطع من الثلج في قطعة قماشية على العيون لمدة تصل لخمس دقائق، فتعريض العيون للبرودة يخلصها من الآلام والالتهابات وتعمل على تهدئة العيون، ويمكنك تطبيق هذا الأمر مرتين لثلاثة في اليوم.

الألوفيرا

تتميز الألوفيرا أو جل الصبار بخصائصها المضادة للالتهابات، لذلك يمكنك إضافة ملعقة واحدة من جل الألوفيرا مع ملعقتين من الماء وباستخدام قطعة قطنية نضعها على العيون ونتركها لمدة تتراوح بين 10-12 دقيقة، هذا الخليط من شأنه تهدئة العيون وتقليل التورم الناتج عن حرقة العيون.

الخيار

عند الشعور بحرقة العيون يمكنك وضع قطعتين من الخيار البارد على العيون لمدة تتراوح بين 10-15 دقيقة، فهذه الطريقة تقلل من تورم العيون وحرقتها وتخلصها من الألم.

العسل

يمكنك وضع قطرتين من العسل داخل العيون المحترقة ثم نغلقها قليلًا لمدة لا تزيد على 4 دقائق، ثم نقوم بشطفها بالماء فللعسل خصائص مضادة للبكتيريا ومطهرة للعيون.

اللبن

يمكنك تهدئة حرقة العيون من خلال شطفها بكمية مناسبة من الحليب من 4-5 مرات يوميًا، وتشطف العيون بالماء بعد ترك الحليب لمدة 10 دقائق للحصول على نتائج سريعة.

ماء الورد

يمكنك وضع قطرات من ماء الورد على العينين باستخدام قطعة قطنية لتهدئة الألم والتورم، فماء الورد يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات التي تعمل على تهدئة العيون والبشرة.