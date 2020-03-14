 ما حقيقة فيديو ”مصاب كورونا“ الملقى بالشارع في الكويت؟  – إرم نيوز‬‎

ما حقيقة فيديو ”مصاب كورونا“ الملقى بالشارع في الكويت؟ 

ما حقيقة فيديو ”مصاب كورونا“ الملقى بالشارع في الكويت؟ 

المصدر: فريق التحرير

نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، أن يكون شخص ظهر في مقطع فيديو وهو  ملقى على الطريق بمنطقة الفروانية، مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق اليوم تداول نشطاء كويتيون على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخصا ممدا على الأرض، على الطريق بجانب سيارة، وسط حديث عن أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الشخص وهو مقيم من جنسية عربية يعاني من ألم بالظهر وتم إسعافه.

وطالبت الوزارة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ب“التحلي بروح المسؤولية، والتثبت من صحة الأخبار قبل تداولها.

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