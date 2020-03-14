ما حقيقة فيديو ”مصاب كورونا“ الملقى بالشارع في الكويت؟ 

نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، أن يكون شخص ظهر في مقطع فيديو وهو ملقى على الطريق بمنطقة الفروانية، مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق اليوم تداول نشطاء كويتيون على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخصا ممدا على الأرض، على الطريق بجانب سيارة، وسط حديث عن أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وزارة الداخلية: سقوط الوافد بالفروانية أرضا سببه حالة إغماء وليست #كورونا#كورونا_في_الكويت pic.twitter.com/aiBfxkTcuH — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) March 14, 2020

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الشخص وهو مقيم من جنسية عربية يعاني من ألم بالظهر وتم إسعافه.

وطالبت الوزارة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ب“التحلي بروح المسؤولية، والتثبت من صحة الأخبار قبل تداولها.