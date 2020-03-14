ليبيا تفرض حجرا صحيا على الأجانب القادمين لأراضيها لمدة أسبوعين

قررت الحكومة الليبية المؤقتة، حجر القادمين غير الليبيين من الخارج إلى ليبيا لمدة أسبوعين، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية تضمن الخطة الاحترازية للحكومة المؤقتة؛ لمنع لمنع وصول الفيروس المستجد إلى ليبيا.

ووجه وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، الإدارة العامة لأمن المنافذ، بضرورة إخضاع جميع القادمين من مختلف الجنسيات إلى حجر صحي مدته أسبوعان، للتحقق من خلوهم من مرض كورونا المستجد.

كما طالب بالتنسيق مع وزارة الصحة، بإخضاع المواطنين الليبيين العائدين من الخارج للكشف الطبي، وحجر من يشتبه في إصابته بالمرض.

ولم تعلن ليبيا رسميا عن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وفق بيانات وزارتي الصحة بالحكومتين (المؤقتة بشرق البلاد والوفاق بالغرب).