ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 93 في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 93.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، إن ”مجموع الحالات التي ثبت إصابتها بكورونا بلغ 93، وإنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم بالفيروس، وتراقب المخالطين والقادمين من البلدان التي تشهد انتشارا للفيروس“.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين بـ“التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية، والتزام المنزل إلا عند الضرورة القصوى“.

والخميس، سجل لبنان، ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا، في مستشفى المعونات بمدينة جبيل، شمال العاصمة بيروت.

وحتى السبت، أصاب فيروس كورونا أكثر من 146 ألفا في 147 دولة وإقليما، توفي منهم 5 آلاف و443، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.