الكويت.. لا إنهاء للعام الدراسي بسبب ”كورونا“

قالت صحيفة الأنباء الكويتية، إنه لن يتم إنهاء العام الدراسي في البلاد بسبب ”كورونا“.

وأشارت مصادر تربوية مطلعة، بحسب الصحيفة، إلى أن هناك اتفاقا شبه نهائي في الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزارة، على عدم إنهاء العام الدراسي لجميع المراحل مع وضع حلول لاستكماله، منوهة إلى أن المجتمعين لا يملكون قرار إيقاف الدراسة، لا سيما وأنه مرتبط بعدة جهات، أولها وزارة الصحة التي توصي بذلك وتضع الأمر بيد مجلس الوزراء .

وأوضحت المصادر، أن عملية تعطيل الدراسة بشكل نهائي سابق لأوانه، ويعتمد على تطور الأحداث، لافتة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لوضع التصورات لمعالجة فترة تعطيل الدراسة حاليا، وكذلك في حال تمديد التعطيل.

وذكرت أن هناك مقترحا لاستكمال الدراسة في الصيف، مع توفير جميع المستلزمات المطلوبة، مؤكدة أن وزير التربية والتعليم سيعرض ما تم في الاجتماع، مساء اليوم السبت، أمام مجلس الوزراء، وسيطلعه على رأي الأسرة التربوية، التي توصي باستمرار العام الدراسي وعدم إيقافه.