وزارة الداخلية الكويتية تنفي وفاة سجين بـ ”كورونا“

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص غير صحيح.