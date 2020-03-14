وزارة الداخلية الكويتية تنفي وفاة سجين بـ ”كورونا“

نفت وزارة الداخلية الكويتية وفاة أحد السجناء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل السجن المركزي، وفق ما أوردته صحيفة الراي المحلية.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن ما تم تداوله بهذا الخصوص غير صحيح.
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أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص غير صحيح.
المصدر: فريق التحرير
نفت وزارة الداخلية الكويتية وفاة أحد السجناء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل السجن المركزي، وفق ما أوردته صحيفة الراي المحلية.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن ما تم تداوله بهذا الخصوص غير صحيح.