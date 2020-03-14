 وزارة الداخلية الكويتية تنفي وفاة سجين بـ ”كورونا“ – إرم نيوز‬‎

وزارة الداخلية الكويتية تنفي وفاة سجين بـ ”كورونا“

وزارة الداخلية الكويتية تنفي وفاة سجين بـ ”كورونا“

المصدر: فريق التحرير

نفت وزارة الداخلية الكويتية وفاة أحد السجناء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل السجن المركزي، وفق ما أوردته صحيفة الراي المحلية.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن ما تم تداوله بهذا الخصوص غير صحيح.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السجن
الكويت
تاغ
سجناء
صحة
فيروس كورونا
وفاة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث