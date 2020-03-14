مولود بريطاني يصبح أصغر مصاب بفيروس كورونا في العالم

أصبح طفل حديث الولادة في إنجلترا أصغر ضحية في العالم يتم اختبارها إيجابيا لفيروس كورونا.

تم نقل والدة الطفل إلى المستشفى قبل أيام بسبب الاشتباه في إصابتها بالالتهاب الرئوي، ولكن لم تعرف نتيجتها الإيجابية إلا بعد الولادة.

يتم علاج الأم والطفل في مستشفيات منفصلة حيث من المفهوم أن حالة الأم أسوأ من حالة الطفل، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

تتم معالجة المولود الجديد في مستشفى نورث ميدلسكس حيث ولد، بينما تم نقل الأم إلى مستشفى متخصص بالعدوى.

بعد أن علم الأطباء بالنتيجة الإيجابية للأم، تم اختبار الطفل بعد وصوله بوقت قصير، وفقا لصحيفة ذا صن.

ويحاول الأطباء تحديد الكيفية التي أصيب بها المولود بالفيروس، إما من خلال الرحم أو أثناء الولادة.

وقال مصدر: ”تم نصح العاملين الذين كانوا على اتصال بالمريضين بالعزل الذاتي، ويحاول مسؤولو الصحة على وجه السرعة معرفة الظروف الكامنة وراء إصاباتهم“.

وكان قد كشف المسؤولون أن النساء الحوامل والرضع أقل عرضة للإصابة بالفيروس، ومن المحتمل أن يتحملوا أعراضا خفيفة فقط.

على عكس الإصابات الأخرى، لا يسبب الفيروس معدل وفيات في كلتا الفئتين العمريتين، ولكن فقط بين كبار السن.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي ترتفع فيه حصيلة الإصابة في المملكة المتحدة بأكثر من 200 في يوم واحد إلى حوالي 800 مع 11 حالة وفاة في المجموع.

وأكد كبير المسؤولين الطبيين في اسكتلندا وفاة آخر مريض قائلا: ”أقدم تعاطفي العميق لأصدقائهم وعائلاتهم في هذا الوقت العصيب“. ورفض المسؤولون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.