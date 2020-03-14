الأردن يتقصى أماكن إقامة مصابين بـ“كورونا“ غادرا إلى كندا وإسرائيل

تتقصى وزارة الصحة الأردنية، أماكن أقامت بها حالتان مصابتان بفيروس كورونا، إحداهما غادرت البلاد إلى كندا، والأخرى إلى إسرائيل، وفق ما أعلن مسؤول ملف كورونا في الوزارة، الدكتور عدنان إسحق.

وكانت كبيرة الأطباء في مقاطعة ألبرتا الكندية، كمدا دينا هنشود، قد أعلنت في مؤتمر صحافي عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من ضمنهم حالة قادمة من الأردن.

ويأتي إعلان السلطات الكندية بعد ساعات من إعلان وزير الصحة الأردني سعد جابر، أمس الجمعة، خلو المملكة من أي إصابة بفيروس كورونا، بعد أن ظهر برفقة المصاب الأردني الوحيد بالفيروس، والذي خرج من مستشفى العزل، يوم أمس، في تأكيد على تعافيه من المرض.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“ عن الدكتور عدنان إسحق قوله: ”إن العمل جار منذ أمس الجمعة للتواصل مع السلطات الكندية المعنية؛ للحصول على تفاصيل حالة الإصابة بمرض كورونا المستجد، التي وصلت إلى كندا وكانت متواجدة في الأردن“.

وذكر أنه مع إعلان مسؤولة الصحة في مقاطعة ألبرتا الكندية تسجيل حالة إصابة بالكورونا المستجد، كانت في سفر تضمن الأردن، تم التواصل مع السلطات الكندية من قبل المختصين في وزارة الخارجية الأردنية؛ للحصول على تفاصيل هذه الحالة، بحيث يتم تتبع تاريخ وأماكن تواجدها في الأردن، والأشخاص الذين تعاملوا مع هذه الحالة بالتعاون بين وزارتي الصحة والسياحة؛ للقيام بجميع الإجراءات الاحترازية تجاههم، ومن ضمنها فحصهم وإلزامهم بالحجر الصحي.

وأوضح إسحق أن وزارتي الصحة والسياحة قامتا بتحديد وفحص بعض الأشخاص الذين تعاملوا مع سائحة أمريكية كانت في جولة سياحية في عدد من دول الإقليم، من بينها الأردن، وهي حاليا في إسرائيل، حيث تبين إصابتها بالكورونا المستجد، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية لمن تعامل مع هذه الحالة.

وسبق أن اتخذت الحكومة الأردنية سلسلة إجراءات وقائية، من بينها: إغلاق حركة الطيران مع عدد من الدول، وإغلاق منافذ حدودية، إضافة إلى وقف الفعاليات والنشاطات العامة، ومنع تقديم ”النرجيلة“ في المطاعم والمقاهي.