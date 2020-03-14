بالفيديو كونفرنس.. وزراء صحة ”التعاون الخليجي“ يناقشون مستجدات ”كورونا“

يعقد وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة آخر تطورات ومستجدات فيروس كورونا، وذلك من خلال تقنية ”الفيديو كونفرنس“.
وقالت وزارة الصحة الكويتة، اليوم السبت، إنه بناء على دعوة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، نايف الحجرف، يُعقد اجتماع عبر الاتصال المرئي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لمناقشة مستجدات فيروس كورونا “ كوفيد – 19″.
وتتخذ دول الخليج العديد من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، مثل تقييد حركة الطيران أو العبور من خلال المنافذ البرية، فضلا عن إجراءات الحجر المؤسسي أو المنزلي.