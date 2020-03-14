تطورات انتشار كورونا.. تعرف على الدول الأكثر تضررا

بلغ عدد الإصابات بمرض فيروس كورونا حتى مساء يوم الجمعة نحو 144509 إصابات شملت أكثر من 110 دول في مختلف مناطق العالم وأدت إلى وفاة 5397 شخصا.

وتجاوز عدد الإصابات في خمس دول هي الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وإسبانيا 123 ألف إصابة، أي ما يقارب 85% من إجمالي عدد الإصابات في العالم.

وبلغ عدد الإصابات في الصين حتى مساء يوم الجمعة 80894 إصابة شملت 3180 حالة وفاة، فيما تماثل أكثر من 64 ألف مصاب للشفاء التام.

ووفقا لإحصائية نشرتها مجلة تايم الأمريكية اليوم السبت فقد بلغ عدد الإصابات في إيطاليا 17660 توفي منهم 1266 وتماثل أكثر من 1400 للشفاء حتى الآن.

وبلغ عدد الإصابات في إيران 11364 شملت 514 حالة وفاة وأكثر من 2900 حالة شفاء، فيما وصل عدد المصابين في كوريا الجنوبية إلى 7979 مصابا توفي منهم 66 شخصا وتماثل 510 للشفاء، بحسب تقرير المجلة المنسوب لمنظمة الصحة العالمية.

وبلغ عدد الإصابات في إسبانيا 5232 إصابة توفي منهم 133 شخصا وتماثل 193 شخصا للشفاء، فيما بلغ عدد الإصابات في ألمانيا 3675 شملت 7 وفيات و46 حالة شفاء.

وفي الدول الأخرى بلغ عدد الإصابات 3667 والوفيات 7 في فرنسا و1950 إصابة و43 حالة وفاة في الولايات المتحدة و 1139 إصابة و11 حالة وفاة في سويسرا.

وجاء ترتيب بقية الدول الأكثر تعرضا على الشكل التالي: