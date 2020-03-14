 تحويل موقف للسيارات بطهران إلى مستشفى بسبب كورونا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

تحويل موقف للسيارات بطهران إلى مستشفى بسبب كورونا (فيديو)

تحويل موقف للسيارات بطهران إلى مستشفى بسبب كورونا (فيديو)

المصدر: طهران- إرم نيوز

أضطر الحرس الثوري الإيراني إلى تحويل موقف للسيارات مكون من عدة طوابق تابعة لمستشفى ”بقية الله“ بالعاصمة طهران، إلى مكان لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد بسبب تزايد حالات الإصابات.

وأظهر مقطع فيديو نشره ناشطون إيرانيون على موقع ”تويتر“، اليوم السبت، تحويل موقف للسيارات في مستشفى بقية الله تابعة للحرس الثوري الإيراني، إلى مكان لاستقبال المصابين بفيروس كورونا بعدما امتلأ المستشفى بالمصابين.

ويؤكد مصور المقطع إن ”موقف السيارات الذي جرى تحويله إلى مكان لاستقبال المصابين بفيروس كورونا من الطابق الرابع وحتى السابع، بسبب تزايد حالات الإصابة وعدم وجود مكان داخل مستشفى بقية الله في طهران“.

ويعد مستشفى بقية الله من أهم المستشفيات في العاصمة طهران وجرى تخصيصه لاستقبال المصابين بفيروس كورونا وهو من أهم المستشفيات التابعة للحرس الثوري.

وأمس الجمعة، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور، عن تسجيل 85 حالة وفاة جديدة في البلاد خلال 24 ساعة الماضية، وكان حصة طهران من الإصابات 303 حالة وهو الأعلى بين المحافظات الإيرانية.

وقال جهانبور في مؤتمر صحافي إن إيران سجلت خلال 24 ساعة الماضية 85 حالة وفاة وبذلك يرتفع عدد الضحايا إلى 514 حالة وفاة منذ الكشف عن فيروس كورونا المستجد في 19 من فبراير الماضي.

وأضاف إن إيران سجلت 1289 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين الى 11364 حالة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
إيران
تاغ
تفشي كورونا
طهران
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث