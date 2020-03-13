المغرب يعلق الدراسة بسبب كورونا

أعلنت وزارة التعليم في المغرب، اليوم الجمعة، توقيف الدراسة انطلاقا من يوم الإثنين 16 مارس 2020 حتى إشعار آخر، في إطار تدابير احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة، أن القرار ”يشمل رياض الأطفال وجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سواء منها العمومية أو الخصوصية، وكذا مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة والمدارس ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية، وكذا مراكز اللغات ومراكز الدعم التربوي الخصوصية“.

وأضاف البيان: ”وإذ لا يتعلق الأمر بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية، فإن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد“.

وأوضح البيان أن ”الإجراء وقائي يسعى لحماية صحة التلميذات والتلاميذ والمتدربات والمدربين والطالبات والطلبة.. وكذا الأطر الإدارية والتربوية العاملين بهذه المؤسسات وجميع المواطنين، وإلى تجنب تفشي فيروس كورونا خاصة بعد أن صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة عالمية“.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن سابع حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، ضمنها حالة وفاة واحدة، بينما شفيت حالة واحدة حتى الآن.