ليبيا تعلق الدراسة بسبب كورونا

أعلنت الحكومتان ”المؤقتة والوفاق“ الليبيتان، اليوم الجمعة، تعليق الدراسة كلٌ في مناطق سيطرته.

وقررت الحكومة المؤقتة (شرق) تعليق الدراسة في مختلف المراحل التعليمية لمدة 15 يومًا، للوقاية من فيروس كورونا وضمان عدم وصوله إلى ليبيا.

وأكدت الحكومة المؤقتة، في بيان لها، أن الوضع تحت السيطرة وأن ليبيا لم تسجل أي حالة إصابة بالمرض، وأن الإجراءات المتخذة احترازية لمنع وصول المرض إلى البلاد.

من جانبها، أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، الأساسية والثانوية والجامعية.

وأكدت الوزارة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، أن هذا القرار جاء بعد تشاور المجلس الرئاسي ووزيري الصحة والتعليم باعتباره إجراءً احترازيًا ووقائيًا ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والتوعية التي تقوم بها الحكومة وتعلن عنها تباعًا؛ نظرًا لانتشار الوباء في دول الجوار.

وطمأن البيان الأسر الإدارية والتربوية التابعين للقطاع بأنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا، داعيًا أولياء الأمور والمعلمين والموظفين لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتقليل من التواجد في أماكن التجمعات العامة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ومؤسسات الدولة المختلفة لمراقبة وتقييم الوضع في داخل البلاد وخارجها.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس.