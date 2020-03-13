أول ولاية أمريكية ترجىء الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات في ولاية لويزيانا، اليوم الجمعة، إرجاء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي فيها والتي كانت مقررة في الرابع من نيسان أبريل إلى العشرين من حزيران يونيو؛ بسبب وباء كورونا، لتصبح بذلك أول ولاية أمريكية تتخذ قرارا مماثلا.

وقال وزير الدولة كايل اردوين المسؤول عن إجراء الانتخابات في لويزيانا في مؤتمر صحافي: ”أعلنت اليوم وجود حالة طوارىء“، موضحا في ضوء ذلك أن الانتخابات التمهيدية سترجأ في الولاية التي أحصت 33 إصابة بكورونا.

ويشارك ملايين الأمريكيين اعتبارا من يوم الثلاثاء في انتخابات تمهيدية للديمقراطيين في أربع ولايات طالها الوباء هي: اريزونا وفلوريدا وايلينوي واوهايو.