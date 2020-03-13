ارتفاع إصابات ”كورونا“ في تركيا إلى 5 أشخاص

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، يوم الجمعة، ارتفاع إصابات فيروس ”كورونا“ في البلاد إلى 5، إثر تسجيل 3 حالات جديدة.

وأكد قوجة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن الإصابات الثلاث الجديدة بكورونا لأشخاص من عائلة واحدة ومرتبطين بالإصابتين السابقتين.

وأوضح أنه سيتم اعتبار كافة الموظفين العائدين من خارج البلاد في إجازة إدارية لمدة 14 يوما.

واستطرد: ”قررنا حظر السفر مع 9 دول جديدة ليرتفع العدد إلى 14 دولة“.

وشدد الوزير على أن اثنين من المصابين الخمسة بكورونا يعانيان في الأساس من مشاكل تنفسية.

بدوره، أوضح وزير النقل والبنى التحتية جاهد تورهان أن الدول التسع التي تم حظر السفر إليها هي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنرويج والدنمارك وبلجيكا والنمسا والسويد وهولندا، وأن حظر السفر إليها سيبدأ اعتبارا من السبت الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) ولغاية 17 أبريل/نيسان المقبل.