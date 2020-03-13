 بلومبيرغ: ترامب سيعلن حالة طوارئ وطنية بسبب كورونا‎ – إرم نيوز‬‎

بلومبيرغ: ترامب سيعلن حالة طوارئ وطنية بسبب كورونا‎

بلومبيرغ: ترامب سيعلن حالة طوارئ وطنية بسبب كورونا‎

المصدر: رويترز

أفادت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيعلن حالة طوارئ وطنية بسبب فيروس كورونا ليفتح الباب أمام تقديم المزيد من المساعدات الاتحادية لمحاربة المرض.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعقيب على التقرير.

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