باكستان تغلق الحدود البرية وتقلص الرحلات الجوية بسبب كورونا

قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، اليوم الجمعة، إن بلاده ستغلق كل الحدود البرية، وستحد من الرحلات الجوية الدولية لمدة 15 يوما، لوقف انتشار فيروس كورونا.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، حضره عدد من كبار مسؤولي الحكومة والجيش.

وقال قرشي لوسائل إعلام محلية: ”تم اتخاذ قرار بإغلاق كل الحدود البرية لمدة 15 يوما… والرحلات الجوية الدولية ستخرج فقط من مطارات كراتشي ولاهور وإسلام أباد“.

ولباكستان حدود مشتركة مع الصين وإيران، وهما من أشد البلدان تضررا بالفيروس، وأعلنت السلطات الباكستانية رصد 21 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.