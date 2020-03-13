في اليوم العالمي للنوم: تجنب هذه الأخطاء و5 حلول لنوم غير مضطرب

كشفت خبيرة بمناسبة اليوم العالمي للنوم عن أبرز الممارسات الخاطئة التي يرتكبها الإنسان قبل النوم، وتجعل من تجربة النوم سيئة بدلا من مريحة وهادئة.

وقال الدكتورة فيرينا سين، أخصائية الأعصاب وخبيرة النوم في حديث لها مع صحيفة ”مترو“ البريطانية، أن هناك أخطاء قبل النوم غالبا ما يرتكبها الكثير من الأشخاص، والتي قد تجعل النوم أسوأ، مضيفة أن هناك 5 حلول لنوم غير مضطرب.

قيلولة

ذكرت الدكتورة فيرينا أن أفضل وقت للقيلولة هو بين الساعة 2 ظهرا و3 عصرا، عندما يكون من الطبيعي تماما الإحساس بالإرهاق قليلا؛ لكن القيلولة القريبة جدا من وقت النوم المعتاد قد تخل بمواعيد النوم.

وبينت أن القيلولة التي تستغرق وقتا طويلا يمكن أن تضع الإنسان في مرحلة أعمق من النوم، مما قد يجعله يشعر بالدوار ويصبح أقل انتباها عند الاستيقاظ، وكل ذلك يمكن أن يزيد من صعوبة النوم ليلا.

وأكدت أنه من الأفضل أخذ قيلولة أقصر، تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة في وقت مبكر بعد الظهر، مع متابعة كيفية تأثيرها على النوم، وإذا شعر الانسان أنه يزيد الأمور سوءا، فيجب استشارة الطبيب.

تتبع النوم

إن استخدام متتبعات النوم سواء كان بتنزيل عدد كبير من تطبيقات تتبع النوم، أو الذعر من استهلاك الكافيين، أو الالتزام بوقت نوم صارم، من السهل أن تجلب العديد من مشكلات النوم ثم ينتهي الأمر إلى الاستيقاظ في السرير، والتفكير في قلة النوم الذي تحصل عليه والقلق بشأن مدى الشعور بالتعب في اليوم التالي.

ويعد تقليل الضغط وسماح الإنسان لنفسه بالاسترخاء أمرا أساسيا، وهذا يعني محاولة عدم القلق بشأن النوم كثيرا حتى تصبح مهووسا.

وقالت الدكتورة فيرينا: ”إذا بدأت في القلق بشأن نومك، فلا تستخدم متتبعات النوم، على الإطلاق، خاصة أن هناك أدلة تثبت أن متتبعات النوم ليست بكل تلك الدقة، لذا حافظ على البساطة ودوّن أنماط نومك في الصباح إذا كانت مشاكلك مستمرة“.

وأشارت فيرينا، بحسب الصحيفة، 5 نصائح لتحسين النوم، أولها الاحتفاظ بـ“مذكرات نوم“.

مذكرات نوم

قالت فيرينا ”إن الخطوة الأولى الفعّالة لأي شخص يعاني من أي مشكلة في النوم هي الاحتفاظ بـ(مذكرات نوم) يكملها الإنسان كل صباح، وهي مجرد تدوين ملاحظات بسيطة حول نومك مثل، كيف تشعر بالراحة خلال نومك، ومتى ذهبت للنوم، وعدد المرات التي استيقظت فيها، وما الذي أيقظك – الطقس حار جدا أم ضوضاء أم النوم الخفيف- وهذا سيتيح لك معرفة أين تكمن مشاكل نومك بالضبط ويجعل الأمر أسهل بكثير من محاولة تذكر مدى جودة نومك قبل شهر“.

عدم تناول الكافيين

بصرف النظر عن مدى الشعور بالتعب، فلا يجب تناول الشاي أو القهوة أو مشروبات غازية تحتوي على الكافيين بعد الساعة الثالثة مساء، لأن كل هذا سوف يفسد دورة النوم الطبيعية لجسم الإنسان.

ولفتت الدكتورة فيرينا إلى أن تأثير الكافيين يمكن أن يبقى في الجسم لمدة تصل إلى 6-8 ساعات، مما يعني أن تأثيره يدوم لفترة أطول مما قد تتصوره في البداية، وبما أن الكافيين يمنع بشكل فعّال المستقبلات في الدماغ، التي تشير إلى الرغبة في النوم، فلن تشعر بالحاجة الكامنة إلى النوم على الرغم من أن الجسم يحتاج إليه.

الدفء والراحة قبل النوم

ذكرت فيرينا سين أن يجب الحصول على الدفء والراحة قبل النوم؛ من خلال شرب كوب من الحليب الدافئ، وارتداء ملابس النوم الدافئة، وتغطية الجسم بشكل مناسب.

وأضافت أن النوم العميق والجيد، يجب أن تنخفض درجة حرارة الجسم الأساسية، مضيفة أن الأمر قد يبدو بذلك غير بديهي، ولكن الالتفاف دافئا كجزء من روتين وقت النوم هو أفضل طريقة للمساعدة في خفض درجة حرارة الجسم، لأن الالتفاف في الغطاء يوسع الأوعية الدموية، مما يساعد الجسم على الإفراج عن درجة حرارة الجسم المتبقية.

التكنولوجيا والنوم

إن الاستمرار في استخدام الأجهزة والتقنيات مثل ”تويتر“ قبل النوم لن يساعد على النوم؛ إذ يمكن للضوء الأزرق إلى جانب التحفيز الذهني لاستخدام الهاتف أو اللاب توب أن يأخذ النوم بعيدا عن المسار تماما، والحل بسيط وهو أن يبقي الهاتف بعيدا عن الإنسان، وحاول قراءة كتاب أو مجلة قبل النوم وتجنب الشاشات لمدة ساعة أو نحو ذلك قبل موعد النوم.

الصبر

إذا كان الإنسان يعاني من مشكلات مستمرة في النوم، فنادرا ما يكون هناك حل فوري، لذا يجب أن يكون صبورا ويحاول ألا يقلق كثيرا، ويمنح نفسه الوقت الذي تحتاجه لعلاج مشاكل النوم.

وقالت فيرينا ”إن تغيير أنماط النوم وجودتها وتحسينها يتطلب المثابرة وأحيانا الكثير من التجربة والخطأ، ولا تتوقع النتائج على الفور، وإذا كنت لا تزال تعاني من مشاكل النوم المزمنة، فإن أفضل شيء هو اللجوء للطبيب لتحديد المشكلة الأساسية“.