الأردن يعلن خلوه من فيروس كورونا بعد شفاء المصاب الوحيد ومغادرته المستشفى

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، خلو الأردن من فيروس كورونا المستجد، بعد شفاء المصاب الوحيد من الفيروس، ومغادرته المستشفى اليوم الجمعة، برفقة زميله المشتبه بإصابته بعد أن أثبتت الفحوصات المخبرية شفاء المصاب.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، استقبل الدكتور جابر المصاب وزميله المشتبه به بعد خروجهما من العزل الصحي، مؤكدا بذلك خلو الأردن من كورونا.

وكان المواطن الأردني المصاب بفيروس كورونا، قد خضع للفحص المجهري لمرتين قبل إخراجه حسب بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، حيث جاءت نتيجة فحص المريض بداية الأسبوع الماضي سلبية وخلوه من الفيروس، كما تم إعادة الفحص المجهري الثاني له بعد 4 أيام، والتي ظهرت نتيجتها مساء أمس، وكانت سلبية أيضا لتؤكد خلو المريض من الفيروس.

وكان الأردن قد أعلن مؤخرا، عن حزمة إجراءات احترازية جديدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تتضمن وقف السفر من وإلى عدد من الدول وإغلاق معابر حدودية.