ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الكويت إلى 100 حالة

ارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الكويت، اليوم الجمعة، إلى 100 حالة، عقب تسجيل 20 حالة جديدة منهم مواطنون ووافدون ارتبطت إصابتهم بالسفر إلى عدة دول من الدول المنتشر فيها الفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان رسمي أن ”15 حالة مرتبطة بالسفر إلى إيران، وهي من الحالات الموجودة في الحجر الصحي الذي فرضته الكويت على جميع العائدين من إيران التي شهدت انتشارا كبيرا للمرض بين سكانها بينهم مسؤولون“.

وأضاف البيان الوزاري التابع لسلسلة بيانات دورية للوقوف على آخر تطورات المرض أن ”إحدى الحالات لمواطن كويتي مرتبط بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة أخرى لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى أمريكا، وثالثة لمواطنة إسبانية مرتبطة بالسفر إلى إسبانيا، وحالتين لمصريين مختلطين بحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان“.

ووصل عدد الإصابات في الكويت حتى الآن 100 إصابة، خمسة منها تماثلت للشفاء، في حين ما زال هناك آلاف يخضعون للحجر الصحي والمؤسسي والمراقبة الصحية عقب عودتهم من دول موبوءة بالفيروس الذي لم يتم اكتشاف علاج له حتى الآن.