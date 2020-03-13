خيارات صحية لكبار السن لإبطاء الشيخوخة وتفادي الأمراض

لا يعني التقدم في السن برشاقة، أن تبدو وكأنك في العشرينيات من العمر، فالشيخوخة ليست هي تلك الخطوط الظاهرة على وجهك أو الخروج على سن التقاعد، بل الأمر بنظرة أشمل يتعلق بطريقة عيش أفضل لحياتك، مع صحة بدنية وعقلية أفضل.

لكن رغم ذلك، قد يؤثر التقدم بالسن على مضاعفة الإصابة بالأمراض، كما أن بعض الأمراض مرتبطة بالشيخوخة مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والتهاب المفاصل وضعف رؤية العين وهشاشة العظام وداء السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم والزهايمر.

وتؤكد مجلة ”هيلث سايت“ الطبية، أنه بالرغم من عدم وجود علاج للتقدم في السن، لكن هناك عددا من الخيارات والأنماط الصحية التي يمكن من خلال اتباعها أن تبطئ الشيخوخة وتقي من الأمراض، وهي على النحو التالي:

شرب ما يكفي من الماء

تحتاج أجساد كبار السن إلى الماء بكثرة، فكلما تقدمنا في السن، نجد صعوبة أكبر في امتصاص العناصر الغذائية، لذلك يعد شرب 8 أكواب من الماء في اليوم على الأقل، سببا في الحفاظ على رطوبة الأمعاء.

ممارسة التمارين الرياضية

يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية في منع التدهور العصبي المرتبط بالعمر، عن طريق الحد من تدهور الدماغ.

تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية

تعتبر أحماض الأوميغا من العناصر الغذائية المهمة لصحة الدماغ، حيث تدخل في بناء الخلايا وإصلاحها، ويوجد نوعان منها؛ حيواني ونباتي، ويشمل الحيواني الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والتونة والرنجة والسردين، أما النباتي فيشمل المكسرات والبذور، مثل بذور الكتان.

تناول المزيد من فيتامين B

يحتاج الجسم بشكل عام لفيتامين B بأنواعه مثل حمض الفوليك وB6 وB12 لأنها ضرورية لإبقاء عقلك شابا. وتأكد دائما من تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية جيدة من هذه المواد الغذائية.