العراق يوقف دخول الوافدين من قطر وألمانيا

قرر العراق إيقاف دخول الوافدين من قطر وألمانيا للبلاد، ليصل بهذا إجمالي عدد الدول بقائمة الحظر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا إلى 13 دولة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية جعفر علاوي في بيان إن الحظر لا يشمل المواطنين العراقيين والدبلوماسيين الأجانب.

وسجل العراق حتى الآن 83 حالة إصابة بفيروس كورونا وثماني حالات وفاة، وتعافى 24 مصابًا.

كما أعلن علاوي الذي يرأس قوة مهام معنية بمكافحة تفشي الفيروس عن منع التنقل بين المحافظات في الفترة من 15 إلى 25 آذار/مارس الجاري باستثناء الحالات الطارئة والتبادل التجاري وتنقل الموظفين، كما تقرر منع الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة في شهر رجب.