إصابات كورونا.. 4 حالات جديدة بالضفة الغربية و7 في كردستان العراق وحالة بالمغرب

سجلت ثلاث دول عربية، اليوم، حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، شملت 4 حالات في الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية، و7 حالات في إقليم كردستان العراق، وحالة واحدة في المغرب.

الضفة الغربية

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية؛ ليرتفع العدد بذلك إلى 35 حالة.

وقال المتحدث إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي في رام الله: ”الإصابات الجديدة لفتاتين وشابين في بيت لحم“، مشيرا إلى أن ”الحالات الخمس والثلاثين في فلسطين هي 13 من الإناث و22 من الذكور“.

وأضاف: ”الحالات ما زالت محصورة في منطقة الوباء في بيت لحم، والجهود مبذولة في المحافظة وكافة أجهزة الدولة، تعمل على منع تفشي هذا الوباء ومحاصرته في البؤرة التي ظهر فيها في المحافظة“.

ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، المواطنين إلى الصلاة في المنازل؛ حفاظا على سلامتهم ومنع تفشي فيروس كورونا.

واتخذت السلطة الفلسطينية جملة من الإجراءات، خلال الأيام الماضية؛ بعد إعلانها حالة طوارئ لمدة شهر، شملت تعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة.

كما أغلق معبر الكرامة الذي يربط الأراضي الفلسطينية بالأردن، منذ يوم الأربعاء.

كردستان العراق

كما أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم، عن تسجيل سبع إصابات جديدة، ليرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 27 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ”6 أشخاص من المصابين هم من عائلة رجل الدين الذي توفي في السليمانية مؤخرا“، و“الحالة السابعة تعود لشخص عائد من إیطالیا مؤخرا“.

المغرب

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل سابع حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، لمواطن يبلغ من العمر 39 سنة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المواطن المغربي ”وصل إلى الدار البيضاء، يوم الأربعاء 4 مارس، قادما من إسبانيا، وبعدما ظهرت عليه أعراض تنفسية؛ تقدم على إثرها إلى المستشفى، اشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري، الذي أكد الإصابة“.