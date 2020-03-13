يظهر النتيجة في غضون 3 ساعات.. أمريكا تعتمد اختبارا سريعا لفيروس كورونا

أصدرت إدارة الأدوية والعقاقير الأمريكية، قرارا استثنائيا باعتماد اختبار أسرع لفيروس كورونا من إنتاج شركة روش السويسرية، وذلك في خطوة ترمي إلى دعم قدرات الفحص للمساعدة في احتواء الوباء المتنامي.

وقالت الشركة، التي تتخذ من بازل مقرا لها اليوم الجمعة، إن جهاز الاختبار الجديد يتيح النتيجة في غضون 3.5 ساعة، ويمكن أن يحقق 4128 نتيجة في اليوم الواحد. ويمثل ذلك زيادة في عدد الاختبارات عما كانت الشركة تعرضه من قبل.

ويفتح الاعتماد الاستثنائي لهذا الاختبار الباب أمام استخدامه في الولايات المتحدة والأسواق التي تقبل الاعتماد وفقا للمعايير الأوروبية.

وكانت الاختبارات الأمريكية الخاصة بالفيروس واجهت عقبات بسبب عيوب في أدوات الاختبار التي وزعتها الحكومة الاتحادية في فبراير/ شباط، وكانت تسفر عن بعض النتائج الزائفة.

وتسبب ذلك في تأخر البلاد في احتواء انتشار المرض، الذي أصاب حوالي 135 ألفا على مستوى العالم، منهم 1660 في الولايات المتحدة.

وقالت روش إنها تعمل على إنتاج أجهزة الاختبار بأقصى طاقة ممكنة لتسليم أكبر عدد ممكن منها.