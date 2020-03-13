كيف تعزز مناعتك في وجه كورونا؟

جهازك المناعي عبارة عن بوابة تحميك أو تجعلك عرضة للمرض، وعندما يعمل الجهاز المناعي بشكل جيد، فلن تلاحظه، ولكن إذا ضعفت أو واجهت جرثومة عدوانية، فقد تصاب بالمرض، فمعظم الجراثيم تجعلك تشعر بالمرض فقط في المرة الأولى التي تقابلها فيها؛ لأن جسمك لديه ذاكرة لمحاربتها بعد ذلك.

يتفاقم الخوف المعتاد من موسم الأنفلونزا بشكل كبير حاليًا بسبب القلق من فيروس كورونا (COVID-19)، وهو الأمر الذي يستلزم حذرًا كبيرًا وسط الارتفاع الهائل في كمية المصابين والوفيات.

كيف يعمل جهازك المناعي؟

يتمتع الإنسان بتعدد الطبقات بفضل شبكة مكونة من الجهاز الليمفاوي والأعضاء المصممة خصيصًا (مثل الطحال والغدة الزعترية) والخلايا والبروتينات المتداولة، كما تم تصميم الجسم بذكاء ”لوقف دخول الأشياء السيئة“، بالطرق التالية:

الجلد: يوفر جلدك حاجزًا رائعًا (إلا إذا كان لديك جروح )

العطس: العطس والسعال يدفعان الميكروبات للخارج.

حمض المعدة: حمض المعدة يدمر مسببات الأمراض التي تبتلعها.

بطانة الأمعاء: أمعاؤك لديها فريق دفاع مخاطي كامل.

الشعر الصغير: الشعر الصغير في الشعب الهوائية يحافظ على المخاط يتحرك لإزالة الالتهابات.

مع كل هذه العمليات، هل من الممكن تقوية مناعتك الحالية والحفاظ على صحتك في أفضل حالاتها؟

تقول عالمة المناعة والمؤلفة الدكتورة جينا ماكيوتشي: ”لم يفت الأوان أبدًا، فمن المهم الاهتمام بأسلوب حياتك بما في ذلك أي فوائد صغيرة تجاه إدارة الضغط والحركة اليومية والنظام الغذائي المتوازن والنوم الجيد“.

كيف تعزز مناعتك؟

تجنب التدخين: يؤثر التدخين على العديد من أجهزة الجسم، ويقلل من وظيفة الشعر الرقيق الذي يحرك المخاط حول الجهاز التنفسي.

وتشير بعض الأدلة إلى أن الاستجابات المضادة للفيروسات لدى المدخنين شديدة التفاعل تسبب في ضرر أكبر للممرات الهوائية الدقيقة ويضر بالوظيفة الرئيسية للرئة للحصول على الأكسجين، كما يغير التدخين الميكروبات التنفسية وكذلك حاجز مجرى الهواء العام مثل المخاط.

تجنب الكحوليات: الإفراط في تناول الكحول يمكن أن يسبب القلق والمشاكل لجسمك في المستقبل، ويتسبب الكحول بضعف الجهاز المناعي على المدى الطويل.

وتتسبب المشروبات الكحولية في مجموعة من المشاكل الصحية منها الالتهابات، حيث يمكن أن يؤثر الكحول بشكل سيء على الميكروبات الصحية في أمعائك ويعطل اتصالها فعليًا بجهاز المناعة في جهازك الهضمي.

النوم الكفافي: الحصول على ما يكفي من النوم هو الأساس للصحة الجيدة، حيث يتم إنتاج السيتوكينات، وهي نوع من البروتين يستهدف العدوى والالتهابات ويتم إطلاقها أثناء النوم، حتى الاستجابة إلى اللقاحات تكون ضعيفة إذا كنت لا تنام بما فيه الكفاية، حاول الحصول على سبع إلى ثماني ساعات في الليل كشخص بالغ.

الضحك هو أفضل دواء: الضحك قد يقلل من الإجهاد الكيميائي وينظم الجهاز المناعي وقد يرفع السيتوكينات.

الغذاء والصحة: قم بتضمين الفاكهة والخضار الملونة والمضادة للأكسدة والبقول والحبوب الكاملة في قائمة التسوق الخاصة بك، استهدف 5 على الأقل يوميًا ضمن النظام الغذائي لإعطاء مناعتك قوة، حيث إن تناول كمية كبيرة من مادة البوليفينول من الفاكهة والخضار (وهي مكونات مضادة للأكسدة بالفلافونويد) يمكن أن يقلل عدد نزلات البرد التي قد تصاب بها.