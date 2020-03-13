أول سعودي متعافٍ من ”كورونا“ يروي تفاصيل أزمته وعلاجه (فيديو)

روى أول مواطن سعودي متعافٍ من فيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19″، تفاصيل رحلته مع المرض منذ البدايات حتى اشتداده وزواله وتعافيه، وذلك بعدما خرج أمس من المستشفى ويتواجد حاليا في منزله.

وقال المواطن السعودي الذي عرّف نفسه بـ“حسن الصيرفي“، في مداخلة هاتفية ببرنامج ”ياهلا“ عبر قناة روتانا خليجية، إنه شعر في البداية بارتفاع حرارة جسمه إلى 38 درجة، واستمرت عدة أيام، ما دفعه لتناول أدوية ومضادات حيوية حتى تعافى من أعراض ارتفاع درجة حرارته.

وأضاف أنه مكث في منزله لمدة 3 أيام أصيب خلالها بـ“كحة“، وذهب بعدها إلى المستشفى؛ لأنها كانت طبيعية في البداية ثم أصبحت قاسية مع التنفس، لافتا إلى أنه عندما كان يصلي ويقرأ كان التنفس صعبا، موضحا أنه توجه إلى مستشفى، فجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح ملف جديد له، وتم عزله مباشرة.

وأشار إلى أن الطاقم الطبي قدّم له رعاية طبية عالية المستوى، حتى تعافى تماما وعاد إلى حياته الطبيعية.