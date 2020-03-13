كمؤشر على احتواء الفيروس.. الصين تعلن حصيلة يومية متدنية للإصابة بـ“كورونا“

تراجعت الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الصين إلى معدلات يومية متدنية مقارنة بالسابق، وفق تقديرات رسمية تشير إلى تحسن قدرة بكين في احتواء الوباء.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الصيني الرئيسي سجل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس (الخميس)، انخفاضا من 15 في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الصيني الرئيسي إلى 80813 حالة حتى الآن، بينما بلغ عدد الوفيات بسبب التفشي حتى نهاية أمس الخميس في البر الصيني الرئيسي 3176 شخصا بزيادة سبع حالات عن اليوم السابق.

وفي مركز تفشي المرض إقليم هوبي الواقع بوسط الصين، تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة كلها في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.