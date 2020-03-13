مرجع ديني إيراني: يمكن شراء لقاح لفيروس كورونا حتى لو من إسرائيل

أجاز المرجع الشيعي الإيراني الموالي للنظام ناصر مكارم الشيرازي، للإيرانيين، استخدام أي لقاح لفيروس كورونا المستجد حتى لو كان هذا اللقاء من صنع إسرائيل.

وقال المرجع الشيرازي في معرض رده على سؤال ورد لمكتبه من صحيفة إيرانية: ”لا يوجد أي مانع شرعي من شراء لقاح لفيروس كورونا حتى لو كان ذلك العلاج من صنع إسرائيل، إذا لم يتوفر بديل له“.

وتعد محافظة قم وسط إيران التي يقيم فيها المرجع مكارم الشيرازي، بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في إيران.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت الخميس تسجيل 75 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 425 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين 10 آلاف و75 حالة في عموم إيران.

وفي السياق، أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني، الخميس، أن 18 من موظفي البنوك الإيرانية، لقوا حتفهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وهذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها إحصاءات رسمية عن ضحايا فيروس كورونا من موظفي القطاع المصرفي الإيراني.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن رئيس البنك المركزي عبدالناصر همتي، قوله إن ”العديد من زملائنا“ في الحجر الصحي.

وفي الأيام الماضية قللت السلطات الإيرانية ساعات الدوام بالنسبة للمصارف والبنوك بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا بين الموظفين.