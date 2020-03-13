السعودية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 11 مصريا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ في تغريدة عبر حسابها بموقع ”تويتر“، عن وزارة الصحة، أن المصابين المصريين ليس لديهم أعراض، مشيرة إلى أن الحالة الأولى لمواطن كان مخالطًا لحالة مصابة أعلن عنها سابقًا وهو معزول في منشأة صحية بمدينة الرياض، أما الحالة الثانية فهي لمقيم قادم من البرتغال عبر تركيا وتم عزله في منشأة صحية بالرياض.

وأضافت الوزارة أن الحالة الثالثة لمواطنة قادمة من إيران عبر سلطنة عمان ومعزولة حاليا في منشأة صحية بمدينة الإحساء.

وأضافت الوزارة أن الحالة الرابعة لمواطنة قادمة من تركيا عبر لبنان حيث قضت 5 أيام في لبنان وكانت لديها الأعراض منذ وصولها إلى لبنان بعد أن قضت قبلها 6 أيام في تركيا وقد تم عزلها في منشأة صحية بمدينة جدة.

وأشارت الوزارة إلى الحالتين الخامسة والسادسة لمواطنتين سعوديتين قادمتين من العراق وهما معزولتان في الحجر الصحي في محافظة القطيف وهما من دون أعراض، فيما باقي الحالات هم مواطنون مصريون.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه بعد تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفع العدد داخل المملكة إلى 62 حالة، جميعها موجودة في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

واتخذت السلطات السعودية، إجراءات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، منها تعليق سفرالمواطنين والمقيمين مؤقتا، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد السويسري، والهند، وباكستان، وسريلانكا، والفلبين، والسودان.

كما قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا، وتعليق الرحلات الجوية إلى أريتريا، وكينيا، وجيبوتي، والصومال، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ14 يومًا السابقة لقدومه.

واستثنى قرار التعليق، الممارسين الصحيين العاملين في السعودية من مواطني دولتي الفلبين والهند، ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع الأردن، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.