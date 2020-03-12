بعد زواج 60 عاما.. وفاة زوجين إيطاليين بفارق ساعتين بسبب كورونا

توفي زوجان إيطاليان مسنان بعد رحلة زواج استمرت لـ60 عامًا، كانا قد أُخضعا للحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا مؤخراً، وكان فارق زمن الوفاة بينهما ساعتين فقط، حيث توفي الزوج ثم تبعته زوجته بعد ذلك، وفقًا لتقرير.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن لويغي كارارا 86 عاما وسيفرا بيلوتي 82 عاما، كانا في العزل الذاتي في منزلهما بمقاطعة بيرغامو الشمالية في إيطاليا لمدة ثمانية أيام دون مساعدة طبية.

وبحسب التقارير المتداولة، نُقل لويغي إلى مستشفى محلي يوم السبت، بينما جاء نقل زوجته إلى المستشفى ذاته في اليوم التالي. ثم توفي الزوجان يوم الثلاثاء – أحدهما عند الساعة 9: 15 صباحا والآخر عند الساعة 11 صباحا.

كما رصد تقرير الصحيفة البريطانية مدى غضب ابنهما لوكا، بسبب عجزه عن توديعهما، وأشار أن والديه علقا في بالبيت لفترة طويلة؛ لأنه ”لم يكن هناك طبيب قريب“ كما حاول لوكا الاتصال بخدمات الطوارئ على الرقم ”112“ ولكن دون مجيب.

وأضاف الابن المكلوم، أن جثتي الوالدين جرى نقلهما إلى المقابر، لكن ”الأمر سيستغرق بضعة أيام لحرقهما؛ لأن هناك عددا كبيرًا جدًا من حالات الوفاة“ بحسب قوله.

إلى جانب ذلك، يخضع الابن حاليًا لنفس الظروف التي عانى منها والداه الراحلان في الحجر الصحي مع زوجته وطفليه.