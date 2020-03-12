الأتراك يتهافتون على شراء عطر الليمون المطهر لمكافحة فيروس كورونا‎

تهافت مئات الأتراك على شراء عطر الليمون المطهر، وهو ماء كحولي معطر بالليمون، لمكافحة فيروس كورونا بعد أن أكدت تركيا أول حالة إصابة هذا الأسبوع.
واصطف الناس في طوابير طويلة خارج المتاجر في العاصمة ومدن أخرى، اليوم الخميس، وأحضر بعضهم زجاجات بلاستيكية كبيرة معهم لملئها.
وقال مراد أوراكلي، وهو مدير متجر في أنقرة تديره شركة أيوب صبري تونجر إحدى أشهر شركات العطور التركية: ”أعتقد أنه شراء بدافع الفزع“.
وأضاف: ”يشتري الناس أكثر من احتياجهم متصورين أن كميات العطر المطهر ستنفد“.
وعادة ما يقدم الأتراك عطر الليمون لزوارهم لتطهير أياديهم وللشعور بالانتعاش.
وتقوم فرق تطهير بتنظيف عربات وسائل المواصلات والطائرات والمدارس والمتاحف في تركيا.